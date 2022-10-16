درجات الحرارة اليوم الأحد 16-10-2022.. العظمى في القاهرة 28 درجة

أعلنت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 16 أكتوبر الجاري على الأنحاء والمدن كافة؛ إذ تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى والمنصورة 28 درجة مئوية وفي شرم الشيخ 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأضافة الأرصاد أن اليوم سيشهد أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري تكون خفيفة قد تكون متوسطة احيانا على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط ، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية والغربية بنسبة حدوث 70%، فضلا عن وجود نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 أكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 27- 20.

6 أكتوبر 28- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 17.

سيوة 28- 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29- 21.

الطور 30- 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30- 15.

طابا 30- 22.

نويبع 30- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31-23

الفيوم 30- 20

بني سويف 30- 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32- 20

قنا 34- 20

الأقصر 35- 21

أسوان 36- 22

الوادي الجديد 34- 20

أبو سمبل 36- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.