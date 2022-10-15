«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة «تغير المناخ» وتأثيرها على البيئة

يتحدث الكثيرون عن بعض الظواهر والمصطلحات التي تتعلق بالمناخ، لكن يخفى عن بعض المواطنين، تعاريف هذه المصلطحات، ويحتاجون إلى توضيح لها وشرحا كافيا، حتى يتمكنوا من فهمها، لذا تهتم «الوطن»، بتوضيح كل المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمناخ، التي يأتي أبرزها، ظاهرة «تغير المناخ»، من خلال سمير طنطاوي، عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية.

ما ظاهرة تغير المناخ؟

يقول سمير طنطاوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن ظاهرة تغير المناخ، اختلال في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح، والمتساقطات التي تتميز كل منطقة على الأرض.

وكيف تؤثر التغيرات المناخية سلبا؟

أوضح «طنطاوي»، أن وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة تؤدي على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة، على الأنظمة الحيوية الطبيعية، كما ستؤدي درجات الحرارة المتفاقمة إلى تغير في أنواع الطقس، كأنماط الرياح وكمية المستاقطات وأنواعها، بالإضافة إلى حدوث عدة أحداث مناخية قصوى محتملة، ما يؤدي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة التأثير، ولا يمكن التنبؤ بها.

هل شهدت درجات الحرارة على الأرض تغيير في السنوات الماضية؟

أكد عضو الهيئة الدولية للتغيرات المناخية، أن درجات الحرارة لسطح الأرض، سجلت زيادة مطردة خلال المائة عام الماضية، تتراوح بين 0.5 - 0.7 درجة مئوية، إذ أدت الأنشطة البشرية المتمثلة في الثورة الصناعية والتكنولوجية، إلى زيادة معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.