طوارئ بسبب الطقس ووفاة أب وابنته بيوم واحد.. ملخص 24 ساعة في المحافظات

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان أبرزها إعلان 3 محافظات لحالة الطوارئ لمواجهة الطقس والأمطار السبت، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهم «الإسكندرية، والغربية، والبحيرة».

وبرزت ضمن أحداث المحافظات وفاة أم ليلة زفاف ابنتها في سوهاج ووفاة أب وابنته في نفس اليوم في الشرقية.

إعلان الطوارئ في 3 محافظات

وأعلنت محافظات الغربية والإسكندرية والبحيرة رفع حالة الطوارئ استعدادًا لماجة سقوط الأمطار، غدا السبت بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفاة سيدة يوم زفاف ابنتها

وتوفيت سيدة خمسينية تدعى منى محمد في غرب سوهاج يوم زفاف ابنتها، بعد سقوطها على الأرض إثر دخولها في غيبوبة سكر أودت بحياتها، حيث جرت الواقعة قبل ساعة واحدة من الذهاب لقاعة زفاف ابنتها.

وفاة أب وابنته في الشرقية

توفي عصام عفيفي ناصف بنزيف حاد بالمخ في نفس يوم وفاة ابنته «رقية» التي كانت قضت 70 يوما في العناية المركزة بمستشفى الزقازيق العام، وفارقت الحياة، وهي طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني وتبلغ من العمر 17 سنة وهي من ضمن أربعة أبناء لوالدها، وفق حديث ابن عم والدها.