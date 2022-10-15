توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. اضطراب في الملاحة وسقوط أمطار

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من غد الأحد، حتى الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وقال خبراء الأرصاد، إن حالة الطقس الأحد ستكون معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارة على جنوب الصعيد، لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

توقعات سقوط الأمطار 72 ساعة

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غدًا، قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة 70% على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، بالاضافة لأمطار خفيفة صباحًا على مناطق من جنوب الوجة البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس المتوقعة يومي الإثنين والثلاثاء، فتشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد، أن الأحد سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:60 كم /س وارتفاع الأمواج 2.5: 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 17 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 18 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.