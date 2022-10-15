ماذا حدث لبطلة منتخب مصر في الترايثلون؟.. قلبها توقف لمدة 22 دقيقة

استعادت چومانا ياسر، بطلة منتخب مصر للترايثلون، وعيها واستقرارها الصحي مرة أخرى، بعد دخولها في غيبوبة دامت 20 يوما من سقوطها على الأرض في وسط صالة التمارين بعد دخولها في حالة تشنج نتج عنها توقف في عضلة القلب لمدة 22 دقيقة.

«معجزة».. هكذا لخص أهل لاعبة مصر للترايثلون وأصدقاؤها ما حدث لبطلة منتخب مصر في الترايثلون، حيث أعلن الطاقم الطبي بالمستشفى التي نُقلت إليها چومانا لتلقي العلاج بعد توقف عضلة قلبها عن ضخ الدم أن الحالة قد توفيت مسبقا ولكن بعد إنعاش دام 25 مرة عادت عضلة القلب للضخ مرة أخرى ليتم نقل چومانا من غرفة الإنعاش إلى غرفة العناية المركزة.

لاعبة منتخب مصر للترايثلون تستعيد وعيها

«ماذا حدث لبطلة منتخب مصر في الترايثلون بعد الإصابة؟» تساؤل تداوله الجميع لتكون الإجابة أنها مستمرة في تلقي العلاج بغرفة العناية المركزة نحو 20 يوما إلى أن يشاء القدر فتستعيد چومانا وعيها مرة أخرى بعد هذه المدة وتبدأ في فتح عينيها الصغيرتين لرؤية أهلها وأصدقائها من حولها محاطين بها، أحدهم من يمسك بيده القرآن الكريم والآخر يضم بيده يدها منهم من يدعي في الركن ومنهم من يدعي على سجادة الصلاة لتملأ الفرحة قلوبهم مرة أخرى بعد رؤية جفن اللاعبة الصغيرة يفتح مرة أخرى.

نقل لاعبة الترايثلون من العناية المركزة إلى غرفة رعاية عادية

ليتم نقل لاعبة منتخب مصر من غرفة العناية المركزة إلى غرفة رعاية عادية، وبعدها بيومين بدأت چومانا في تحريك أنامل يديها ومصافحة الزوار وفتح فمها للابتسام لهم ولتناول الطعام وبعد يومين آخرين وبمرور 24 يوما على سقوط بطلة منتخب مصر على الأرض تقف مرة أخرى لتمسك بتليفونها المحمول وتبدأ في عمل محادثة ڤيديو مع مدربها وأصدقائها لتطمئنهم عليها وتبث في روحهم الأمل مرة أخرى.

مدرب چومانا ياسر: ستعود قريبا لصالة التمارين

وقال محمد الجوهري، مدرب لاعبة منتخب مصر للترايثلون، إن چومانا ياسر ستعود قريبا لصالة التمارين وأداء تمارينها بشكل طبيعي حيث بدأت حالتها الصحية في التحسن كثيرا عما سبق حيث أجرى معها مكالمة ڤيديو وكان سعيدا جدا بقدرتها على الإمساك بالموبايل وعودتها للحديث مرة أخرى.

تكفل محافظة الإسكندرية بعلاج بطلة المنتخب للترايثلون

وأشاد مدرب چومانا، في حديثه لـ«الوطن»، بجهود مديرية الصحة بالإسكندرية مع لاعبة منتخب مصر للترايثلون، بالإضافة إلى تكفل محافظة الإسكندرية بعلاجها بالكامل واهتمام كوادر الدولة بالاطمئنان عليها.