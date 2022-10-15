الإعلامي السعودي عماد المديفر: القاهرة الإخبارية ستكون صوت المنطقة العربية

قال عماد المديفر الكاتب والباحث السعودي في الدبلوماسية العامة والإعلام السياسي، إنَّ إطلاق قناة القاهرة الإخبارية بصيغتها الدولية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ cop 27، وهو الحدث العالمي الأبرز الذي تستضيفه الشقيقة مصر الشهر المقبل، جاء لتخاطب القاهرة العالم كله ويكون لها تأثيرها الذي يليق بها على مستوى العالم.

المديفر: لن تكون مجرد قناة إخبارية محلية فقط ولكن تنقل لنا ومنا أخبار المنطقة والإقليم

وأضاف «المديفر» لـ«الوطن»: «نحن نعلم كإعلاميين ومحللين سياسيين عرب أن قناة القاهرة الإخبارية ستصبح صوتًا ليس للقاهرة وحدها، بل وللرياض وعمان وفلسطين ولبنان وسوريا والعرب جميعًا، بخطاب عربي موضوعي رصين ومعتدل ولن تكون مجرد قناة إخبارية محلية فقط ولكن ستنقل لنا، ومنا أخبار المنطقة والإقليم والعالم كله وسيكون لها تأثير مهم في المحيط الإقليمي والدولي، من خلال السرعة في الخبر، والتأطير الموضوعي وتفسير الأحداث ومناقشة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية بموضوعية وعمق وشفافية، وشكل حديث في صناعة المحتوى وبثه عبر منصاتها المختلفة».

وتابع: «يحرص القائمون على قناة القاهرة الإخبارية أنَّ تأتي الانطلاقة القوية ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، ضمن قطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي المصري أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كعلامة ومؤشر مبشر إن شاء الله».

وأوضح أنَّ المتلقي والمشاهد العربي اليوم ينتظر أن تقدم له قناة القاهرة مضمون مهني مختلف، وعميق، وموضوعي في تعاطيها مع الأحداث، ولاسيما من ناحية التوازن والموضوعية والدقة والتنوع، وأيضًا من ناحية الشكل الفني من تصوير وتقديم وإخراج، في ظل وجود بيئة للمنافسة جعلت العديد من القنوات الحكومية والخاصة تطوّر من أدائها حتى تحافظ على جمهورها».

واختتم «المديفر» حديثه لـ«الوطن»: «من حيث توقيت إطلاق القناة، أرى أن المنطقة بحاجة لمحطة مهنية أخرى تنضم إلى العديد من المحطات التي يزدحم بها الفضاء اليوم، خاصة ونحن نعلم خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تتضمن تكوين أكبر قطاع أخبار في الشرق الأوسط طامحة لتحقيق الريادة الإعلامية في المنطقة، ولاشك بأن صوت القاهرة يتكامل على الدوام مع صوت الرياض».