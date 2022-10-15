قالوا عن «القاهرة» الإخبارية: تجربة إقليمية فريدة.. وعودة للريادة الإعلامية

«هنا القاهرة.. عاصمة الخبر»، أيام قليلة تفصل الجمهور عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، تحت مظلة شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتكون منصة إخبارية تهتم بالشأن المحلي والعربي والعالمي، وتضم على شاشتها مجموعة من أبرز الإعلاميين ومقدمي البرامج المهنيين والمحترفين، إلى جانب شبكة مراسلين في جميع أنحاء العالم، مدعومين بأحدث التقنيات الفنية التي تواكب أحدث النظم العالمية لتقديم خدمتها الإخبارية على مدار الساعة.

احتفى عدد كبير من البارزين في الوسط الإعلامي بـ إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، واصفين انطلاقها بـ«حلم الجميع»، و«تجربة تليفزيونية إقليمية فريدة».

أحمد فايق: توقيت انطلاق القاهرة الإخبارية مهم

وقال الإعلامي أحمد فايق، إنَّ الاستعداد لانطلاق قناة القاهرة الإخبارية جاء في توقيت مهم نحتاج فيه جميعًا إلى منصة إخبارية بحجم تلك القناة، التي يقودها الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف فايق خلال خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»: «هذه القناة كانت حلم بالنسبة لنا جميعًا، كنا نحلم بقناة لها صبغة دولية تستطيع مخاطبة العالم كله، ويكون لها تأثير على مستوى العالم وليس مجرد قناة إخبارية محلية فقط تنقل لنا أخبار العالم، وتكون لها تأثير في المحيط الإقليمي والدولي.

محمود القط: نستعيد الجملة الشهيرة «هنا القاهرة»

بينما قال محمود القط عضو مجلس الشيوخ، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «الجملة الشهيرة للإعلامي الراحل أحمد سالم (هنا القاهرة).. نستعيد الريادة الإعلامية من جديد في عصر التكنولوجيا بروح مصرية عام 2022».

محمد عبدالرحمن: تجربة تليفزيونية إقليمية فريدة

وقال المذيع محمد عبدالرحمن، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «يشرفني أن أكون ضمن كوكبة من ألمع الإعلاميين العرب الذين يستعدون لإطلاق تجربة تليفزيونية إقليمية فريدة.. القاهرة الإخبارية، إذ تقدم قناة الأخبار أخباراً وتحليلات، وليس صراخاً وتشنجات».