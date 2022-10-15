ليلى عبدالمجيد عن «القاهرة الإخبارية»: صوت مهم لمصر.. نتمنى لها التميز

تحدثت الدكتور ليلى عبدالمجيد عميد كلية الإعلام الأسبق، عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية بعد أيام قليلة، قائلة إنَّه مشروع مهم للغاية، إذ أنها تهتم بما يدور في مصر والعالم العربي بل والعالم كله، وهو ما اتضح من خلال الإعلانات الترويجية والتمهيدية للفناة.

ليلى عبدالمجيد: قناة القاهرة الإخبارية رسالتها ستكون واضحة

وأضافت «ليلى عبدالمجيد» لـ«الوطن»، أنَّه من الواضح اعتماد القناة الجديدة على شبكة مراسلين حول العالم، لذا من المتوقع أنَّ تكون صاحبة رسالة واضحة، ولغة خطاب متناسبة مع الجمهور الذي اعتاد على مشاهدة القنوات الإخبارية الأخرى، فالاختلاف مهم.

خبيرة الإعلام: أتمنى لـ القاهرة الإخبارية المنافسة والتميز

وتمنت خبيرة الإعلام، أنَّ تسطيع القناة الجديدة المنافسة والتميز وتقديم تغطية إخبارية متكاملة، عن طريق الاقتراب من طريقة المواطن والتعامل بطريقة «خلينا نفهم»، التي توصل المعلومة للمواطن البسيط بشكل أسهل، موضحة «هتكون قناة تهتم بالمصريين وقضايا مصر وتنقل ما يحدث في العالم بشكل لا يقل احترافية عن القنوات العربية الشهيرة على المستوى الإقليمي».

أشارت إلى أنَّ عوامل نجاح قناة القاهرة الإخبارية، تعتمد على دراسة القنوات المنافسة الموجودة بالسوق، لكي تظهر القناة بطريقة معالجة مختلفة، وإضافة اللون المميز لها، فدائمًا ما يذهب الجمهور للقنوات الجيدة لرؤية ما ستقدمه، لكن حينما يسأم المحتوى فينصرف عنها، لذا يجب أن تكون البرامج شيقة وبها عناصر جذب مع توافر قدرات مالية تتمثل في التطورات التكنولوجية والإخراجية.