طقس كفر الشيخ اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانتعاش حركة الصيد

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مع انتعاشة حركة الصيد بعدما شهد رياحا شديدة محملة بالأتربة أمس استمرت حتى قبيل صلاة المغرب، وتواصل الأجهزة التنفيذية رفع حالة الطوارئ.

طقس كفر الشيخ اليوم

كما يكون طقس كفر الشيخ اليوم حارا على بعض المناطق مثل مدينتي مصيف بلطيم وبلطيم بينما يكون هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على بعض المدن الخرى كدسوق ومطوبس، ويكون متقلبا على مناطق ثالثة مثل كفر الشيخ وغيرها.

انتعاشة حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

ووفقا لمصدر بغرفة العمليات ومركز الأزمات بديوان عام كفر الشيخ، هناك انتعاشة في حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، حيث يكون هناك هدوءً في حركة الرياح والأمواج وبالتالي خروج للصيادين للبحث عن أرزاقهم داخل بحيرة البرلس والبوغاز.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن ميناء الصيد بالبرلس شهد قيام عشرات المراكب اليوم بالتزود بالوقود ومستلزمات الصيد والثلج استعدادا للخروج في رحلات صيد سواء في البحيرة أو في مياه البحر المتوسط حيث تكون رحلات طويلة وقصيرة الأمد، ونبهت غدارة الميناء على الصيادين بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر الأجهزة التنفيذية والمرافق الخدمية في رفع حالة الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم وخاصة مرفق الكهرباء تحسبا لحدوث انقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي، بينما شدد محافظ الأقليم، جمال نور الدين، على ضرورة إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بأي طارئ قد يحدث والتحرك لإصلاحه.