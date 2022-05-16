طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح خفيفة وانخفاض درجات الحرارة مع انتظام الصيد

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، رياحا خفيفة على مناطق وقرى المحافظة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامنا مع أداء طلاب الشهادة الإعدادية والنقل الثانوي لامتحانات الترم الثاني، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس.

طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح باردة

كما شهد طقس كفر الشيخ اليوم، رياحا باردة ومحملة بالأتربة في بعض المناطق، وخاصة مدن كفر الشيخ الشمالية بما فيها مدينة مصيف بلطيم التي تستقبل المصطافين في هذه الأيام وطوال فصل الصيف، حيث يفضل البعض قضاء يومه على شواطئ مصيف بلطيم الـ6.

انتظام حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

بينما انتظمت حركة الصيد بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، وذلك في بحيرة البرلس والبوغاز وفقا لمصدر داخل غرفة العمليات ومركز الأزمات في ديوان عام المحافظة، مؤكدا أن عشرات المراكب تزودت بالوقود والثلج ومستلزمات الصيد وذلك استعدادا للانطلاق في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط.

وساعد هدوء حركة الأمواج في بحيرة البرلس، على خرج الصيادين للبحث عن أرزاقهم في رحلات صيد اليوم الواحد، حيث أن فصلي الربيع والصيف تكون حركة الصيد منتظمة أكثر من الشتاء.

طقس كفر الشيخ اليوم.. مصيف بلطيم

ويكون طقس كفر الشيخ اليوم به رياحا، خاصة مدينة مصيف بلطيم، التي تستقبل نحو مليوني زائر كل عام، بدءً من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر، حيث تشهد نشاطا خفيفا للرياح وبالتالي تؤثر على موج البحر مع منع المصطافين من النزول وقت الموج العالي.

طوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

وتستمر حالة الطوارئ باجهزة المحافظة بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، حيث جرى التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية للإبلاغ عن أي طارئ قد يحدث وخاصة في مرفقي الكهرباء والمياه.