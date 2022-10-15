خبير إعلام: «القاهرة الإخبارية» تحمل مهمة التوسع الإقليمي وفرص نجاحها متاحة

تحدث الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: إن مصر لديها مجموعة كبيرة من القنوات الإخبارية والخاصة، لكنها لم تنجح في التوسع إقليميًا والوصول لجمهور أبعد، لذا لدى قناة «القاهرة الإخبارية»، هدف أكبر، وهو التوسع والوصول لقاعدة جماهيرية أكبر، لخدمة المواطن المصري وتوضيح الأحداث الجارية له.

مكاوي يوضح كيفية نجاح القناة

وأوضح «مكاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن بداية عوامل نجاح القناة الجديدة، «الرسالة»، بما يعني ما تقدمه هذه القناة في فيض القنوات الموجودة بالفعل، ثانيًا الإمكانات المادية للقناة والتي تشمل العنصر البشري والتكنولوجي اللذان تم توفيرهما، وأيضًا جلب القناة شبكة من المراسلين المنتشرين في أنحاء العالم، وأخيرًا حرية تداول المعلومات من مصادرها.

إطلاق قناة القاهرة الإخبارية

ويعمل القائمون على قناة «القاهرة الإخبارية»، على التجهيز لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، إذ تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتي ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «القاهرة الإخبارية» على «فيسبوك»، «برومو جديد» للفضائية: «القاهرة كانت وما زالت بغداد العناد ونهر نيل وفرات إلى الخروج، قدود حلبية تحفظ على ظهر قلب من نواكشوط إلى البحرين، وشجرة أرز بيروتية يستظل بها عربيو مقديشيو، تجمعنا مظلة خليجية شرقية، مغرب عربي لا تغرب عنه الشمس، يمن سعيد يستعيد فرحته الغائبة، ونسيم بين عمان وعمان».

وأعلن حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تردد القناة في منشور له عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «هات الديكودر ونزل تردد 11747 رأسي هتلاقي قناة Alqahera news سجلها على Fav.. دي قناة (القاهرة الإخبارية).. أيام وتنطلق».