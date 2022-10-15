إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بأسيوط

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك، عند مدخل محور مدينة ديروط في أسيوط وتم تحويل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بمركز ديروط

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك، عند مدخل محور مدينة ديروط ووجود مصابين.

حادث بين سيارة ملاكي وتوك توك

على الفور انتقل لموقع الحادث الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وبالفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ ووقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ى و س 3267»، وتوكتوك بدون لوحات معدنية عند مدخل محور مدينة ديروط.

ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.