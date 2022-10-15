أجواء مبهرة في الغردقة للاحتفال بمرور 150 عاما على عرض أوبرا عايدة

رصد برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، الأجواء الفنية في الجونة مع الاحتفال بمرور 150 عاما على عرض أوبرا عايدة، إذ قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن أهم شيء بالاحتفالية، هي المشاركة بين الدولة، المتمثلة بمحافظة البحر الأحمر والقطاع الخاص، إذ يجر التركيز على السياحة الخارجية، والسياحة الداخلية، خصوصا أنه يوجد تأثير لهذا النوع من الاحتفالات بالداخل والخارج، معربا عن أمله بأن تصل رسالة للعالم كله، بأن المحافظة آمنة تماما، وعلى استعداد كامل باستقبال السياحة بكل أشكالها وأنواعها.

هذه الفعاليات الفنية تجذب أشكال أخرى من السياحة

وأكد محافظ البحر الأحمر، توافر السياحة بالمحافظة بكل أشكالها وأنواعها، وهي سياحة شاطئية والتركيز عليها أكثر، ولكن هذه الفعاليات الفنية، تجذب أشكال أخرى من السياحة، معربا عن أمله بتكرار مثل تلك الفعاليات الفترة المقبلة.

هذا الحدث يضع مصر في منظور مهم وعالمي

فيما قال محمد عامر الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، «إحنا فخورين جدا بالحدث ده، لأننا بنرجع أوبرا عايدة بعد 150 سنة، وفخورين بالحدث جدا، لأن مصر تعتبر مركز ثقافي وفني ورياضي مهم، وهذا الحدث يضع مصر في منظور مهم وعالمي، ويقول للجميع، إن مصر لديها القدرة على تنظيم فعاليات بالحرفية والأسلوب العالمي الذي ظهر عليه الاحتفال».

جميع الأنشطة بالجونة بهدف تنشيط السياحة

وقال عمرو منسي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«i events»، «الجونة مش جديد عليها ومحافظة البحر الأحمر مش جديد عليها استضافة أحداث عالمية ثقافية ورياضية وفنية، وجميعها تنشط السياحة، واحتفال أوبرا عايدة خلى ناس كتير تيجي وتشارك».