سناء منصور تعود للشاشة بعد غيابها بسبب المرض: «اللي حصل لي أزمة وهتعدي»

وجهت الإعلامية سناء منصور، التحية لجمهورها، الذين سألوا عنها في فترة غيابها عن الشاشة، أثناء تعرضها لوعكة صحية، قائلة: «تحية خاصة جدا مني ليكم علشان وحشتوني أوي، كنت مفتقداكم جدا».

وأوضحت سناء منصور، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة dmc، وتقدمه معها الإعلامية شيرين عفت، إنها غابت عن الشاشة حوالي شهرين بسبب وعكة مرضية شديدة، ومرت بسلام: وقالت «السلام وصل من قلوب كتيرة جدا دعت ليا واهتمت تسأل عني.. سلام وصل من محبة كل اللي حواليا».

الإعلامية تشكر جمهورها لسؤالهم عليها

وتابعت أن العاملين في القناة لم يتركوها لحظة واحدة: «ببقى عاوزهم يقعدوا 90 ساعة عندي.. سلام كان جوايا لأن واثقة اللي حصلي دة أزمة وهتعدي، وهنرجع تاني للشاشة عشان تنورا أنتم يومي وحياتي»، وتوجهت بالشكر للجميع على السؤال عليها والمحبة والاهتمام، وحرصهم على الاتصال بها.

وعبرت الإعلامية شيرين عفت، عن سعادتها بعودة الإعلامية سناء منصور للشاشة من جديد بعد تعرضها لوعكة صحية، قائلة لها: «مساء السعادة والسلامة والصحة والعافية ورجوع حضرتك لينا»، وأهدتها باقة من الورود مقدمة من كل الزملاء في قناة dmc.