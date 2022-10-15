12 إجراء من «التنمية المحلية» للتعامل مع التقلبات الجوية في الساعات المقبلة

أصدرت وزارة التنمية المحلية، عدة تعليمات للمحافظات بشأن التعامل مع تقلبات الجو خلال الساعات المقبلة، ورفع درجة الاستعداد، خاصة بالمناطق المتوقع تعرضها لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية في ظل توقعات الأرصاد الجوية بعدم حدوث استقرار في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الإجراءات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات؛ للتعامل مع التغيرات الجوية وسقوط الأمطار، على النحو التالي:

- تكليف المحافظين بتشكيل لجان لمتابعة إجراءات الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة، وعمل مخرّات السيول، والسدود والترع والمصارف.

تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

- التأكد من تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار بالشوارع والميادين.

- توجيه المحافظات بحصر إمكانياتها من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية، ومعدات الإغاثة للتعامل مع أي ظرف طارئ.

- التنسيق بين المحافظات والجهات المختلفة للاستفادة بالمعدات الثقيلة الحكومية وغير الحكومية والتنسيق بين المحافظات لتبادل الخبرات والمعدات للتعامل مع الأمطار.

- رفع درجة الاستعداد بكل غرف عمليات المحافظات بالتنسيق مع غرفة عمليات التنمية المحلية وعمليات مجلس الوزراء لمتابعة الموقف أولا بأول والتعامل مع الأحداث.

- التشديد على مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي بالمحافظات والقدرة على استيعاب كمية الأمطار.

التأكد من توافر السلع التموينية الأساسية

- التأكد من توافر السلع التموينية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.

- قيام المحافظات بتوعية المواطنين بتوقعات الأرصاد الجوية

- معاينة العقارات ذات الخطورة الداهمة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

- مراجعة أعمدة الإعلانات بالشوارع لتفادي أي مخاطر حال وجود رياح أو أمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة حفاظا على أرواح المواطنين.

- تحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرة في حالة الأزمات.

- إجراء نماذج محاكاه للاستعداد للتعامل مع السيول والأمطار.