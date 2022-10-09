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ترقية «عوض» إلى سكرتير عام محافظة القاهرة.. و«التنمية المحلية»: خلفا لراشد

كتب:

وائل فايز
08:55 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
اللواء إبراهيم عوض

اللواء إبراهيم عوض

قرر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ترقية اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إلى منصب سكرتير عام محافظة القاهرة، على أن يبدأ التنفيذ من شهر أكتوبر الحالي، وذلك خلفا للواء علاء راشد، الذي وصل إلى سن التقاعد.

وظائف تدرج فيها اللواء إبراهيم عوض

وتدرّج اللواء إبراهيم عوض في عدد من المناصب داخل محافظة القاهرة، منها قائد شرطة المرافق، ثم رئيس غرفة العمليات والمتابعة بديوان المحافظة، وبعدها المتحدث باسم المحافظة، ثم سكرتير مساعد، وأخيرا منصب سكرتير عام محافظة القاهرة.

وظائف التنمية المحلية

على جانب آخر، تواصل وزارة التنمية المحلية تلقي طلبات الراغبين في التقديم لعدد من الوظائف القيادية بالمحليات، ومنها رؤساء أحياء ومدن، وباب التقديم مفتوح حتى 6 نوفمبر المقبل، وحددت وزارة التنمية المحلية شروط ومستندات التقديم للوظائف القيادية من أبناء المحليات أو العاملين في جهات أخرى بالدولة، ومن المقرر إجراء مقابلات واختبارات للمتقدمين بعد انطباق الشروط عليهم لاختيار افضل العناصر خلال الفترة المقبلة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.