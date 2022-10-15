إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بأسيوط

شهد الطريق الزراعي عند قرية منشية المعصرة التابعة لمركز الفتح في أسيوط، حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة، ما تسبب في إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة الفتح، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص عند قرية منشية المعصرة على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث المركز وتبين تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية «5897- ي ص ج» بعامود إنارة مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفيات أسيوط لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات الأولية وسؤال المصابين أنه أثناء سير السيارة الميكروباص على الطريق الزراعي عند مدخل قرية منشأة المعصرة بمدينة الفتح اختلت عجلة القيادة من السائق نتيجة السرعة الزائدة، ما تسبب في الحادث والتصادم بعامود إنارة مجاور للطريق.

حُرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة والتحفظ على السيارة ورفع آثار الحادث وإصلاح عامود الإنارة بمعرفة هندسة كهرباء مدينة الفتح.