المؤبد لـ4 متهمين شرعوا في قتل موظف بالمعاش ونجله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين بالشروع في قتل موظف بالمعاش ونجله، بسبب خلافات بينهما، وذلك باستخدام سلاح ناري، وعصا خشبية وقطعة حديدية، بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غريب، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11502 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1883 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين «حسين م س»، 32 سنة، عامل، و«إبراهيم م س»، 33 سنة، عامل، و«فايز م س»، 29 سنة، عامل، و«فيصل أ م»، 20 سنة، عامل، وجميعهم مقيمون بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة شرعوا في قتل المجنى عليهما ناصر عبدالرحمن نصار، 58 سنة، موظف بالمعاش، ونجله «عبدالله»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا «بندقية آلية»، وذخائر، وأدوات عبارة عن عصا خشبية وقطعة حديدية.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين توجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهما، وما إن ظفروا بهما حتى أطلق المتهم الأول عيارين ناريين في الهواء، ثم قام بالتعدي على المجنى عليهما بالضرب بكعب السلاح الناري، حتى أسقطهما أرضاً، ثم قام باقي المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب مستخدمين الأدوات المذكورة، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات قاصدين إزهاق روحهما، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

إحراز المتهمين أسلحة نارية

وأضاف، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بندقية آلية بغير ترخيص، وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ناصر عبدالرحمن نصار، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الأول أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.

استماع المحكمة للمجني عليهم

واستمعت المحكمة، لشهادة المجني عليه الأول ناصر عبدالرحمن نصار، والذي أكد أنه إثر خلافات سابقة بينه وبين المتهمين اعترضوا طريقة هو نجله، وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية في الهواء من بندقية آلية، ثم تعدى بالضرب على المجني عليهما بكعب السلاح، حتى أسقطهما أرضاً فسقط منه مبلغ نقدي قام المتهمين بالاستيلاء عليه وأعقبها قيام باقي المتهمين بالتعدي عليهما بالضرب مستخدمين أدوات عصا خشبية وقطعة حديدية وأعزي قصدهم قتله هو ونجله وسرقة المبالغ النقدية.

وتبين أن إصابة المجنى عليه الأول ناصر عبدالرحمن نصار، عبارة عن كسر بالأصبع الصغير باليد اليمني وخلع بفصل القريب بالأصبع الأوسط، وجرح قطعي بالجبهة وفروة الرأس وباليد اليسرى والساق اليمنى وبالذراع الأيسر، كما تبين أن إصابة المجنى عليه عبدالله ناصر عبدالرحمن نصار عبارة عن كسر منخسف بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتأثر بحركة الذراع الأيمن، واشتباه كسر بالعضد الأيمن والركبة اليسرى والرسغ الأيسر.