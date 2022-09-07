تفاصيل الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2022

أكدت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن كلية طب الأسنان، تمنح درجة البكالوريوس في طب الفم وجراحة الأسنان بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين اجتازوا بنجاح هذا البرنامج، لافتة إلى أنه يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي «شعبة علوم أو ما يعادلها» من شهادات معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق.

196 ساعة معتمدة مقسمة على 5 مستويات

وأوضحت الجامعة على الموقع الرسمى لها، أن الطالب يحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بعد الاجتياز بنجاح 196 ساعة معتمدة مقسمة على خمسة مستويات أو مراحل «مرحلة العلوم الأساسية للطب و طب الأسنان، المرحلة قبل الاكلينيكية، المرحلة الاكلينيكية 1، المرحلة الاكلينيكية 2، المرحلة الاكلينيكية 3 ».

أقسام كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

- جراحة الفم والوجه والفكين.

- علاج الجذور .

- الاستعاضة .

- العلاج التحفظى .

- تقويم الأسنان .

- طب الفم وعلاج اللثة .

- طب أسنان الأطفال.

- قسم العلوم الطبية الأساسية .

- أشعة الفم والوجه والفكين .

-خواص المواد الحيوية .

- بيولوجيا الفم .

- باثولوجيا الفم .

أهداف كلية طب الأسنان

وأوضحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن كلية طب الأسنان تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية لترتبط بسوق العمل القومى والاقليمى والدولى لتقديم أطباء أسنان قادرين على المنافسة، ورفع كفاءة وفاعلية البحث العلمى وتنمية المشاركة الفعاله فى قطاع طب الاسنا، إلى جانب توفير مناخ جامعى ملتزم بالقيم والمبادئ واخلاقيات المهنة، ورفع مستوى الخدمات المجتمعية التى تقدمها الكلية.

تقديم خدمات متميزة للتعليم والتعلم

وأشارت الجامعة إلى أن كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، تقوم بتقديم خدمات متميزة للتعليم والتعلم وخدمة المجتمع ولتخريج أطباء أسنان مؤهلين معرفيا ومهاريا.