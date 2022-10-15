«اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة» تحتفل بختام «محاكاة المنظمة الدولية للهجرة»

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، من خلال وحدة بحوث ودراسات الهجرة وبالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة، احتفالًا بتخريج طلاب نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بالكلية ومنسق وحدة بحوث ودراسات الهجرة، ومحمد هاشم، مسؤول دعم برامج بناء القدرات بمكتب منظمة الهجرة الدولية بمصر.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، عن سعادته بختام نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة، موجهًا الشكر إلى إدارة جامعة القاهرة ممثلة في رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت على الدعم الذي تقدمه لكافة منتسبي الجامعة من أساتذة وطلاب وجهاز إداري، ودعم كل نواحي العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع ومن بينها الأنشطة الطلابية المتميزة مثل أنشطة نماذج المحاكاة التي تقدم لها الجامعة كل الدعم والرعاية لإيمانها العميق بأهمية هذه الأنشطة في بناء شخصية الطالب وزيادة وعيه بقضايا الوطن ومشاركته في تقديم حلول عمليه لها.

ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية

وأشار عميد الكلية إلى أن النموذج يكتسب أهميته من أهمية المنظمة التي يحاكيها، والتي تهتم بظاهرة الهجرة بصفة عامة والهجرة غير النظامية بصفة خاصة والتي تعد واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي، لتعدد أبعادها حيث يسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، ويُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية، وهي ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف دول العالم.

واستكمل متحدثا عن أهمية النموذج والاحتفال به، لمجموعة من الاعتبارات منها الجهة المنظمة لها وهنا نتحدث عن جامعة القاهرة العريقة وهي أول جامعة مدنية في العالم العربي وصاحبة أفضل تصنيف دولي بين الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية والتي تخرج منها أكبر عدد من الحاصلين على جائزة نوبل في مصر والعالم العربي، كما نتحدث عن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- درة جامعة القاهرة- وأفضل كلية في مصر والعالم العربي في مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية، بالإضافة إلى قيمة المنظمة التي يحاكيها النموذج والتي تهتم بظاهرة الهجرة بصفة عامة والهجرة غير النظامية بصفة خاصة.

تعزيز الوعي لدى الشباب لاكتشاف إمكاناتهم

وأكد «السعيد»، قيمة نموذج المحاكاة في بناء شخصية الطالب، حيث تسهم نماذج المحاكاة بقوة في إثراء معارف الطلاب، وترسيخ قواعد القيادة المستقبلية وإعداد الكوادر، وتعزيز الوعي لدى الشباب لاكتشاف إمكاناتهم، وتحسين ثقتهم والمشاركة في قضايا المجتمع من خلال تزويدهم بالمهارات الأكاديمية والشخصية مثل مهارات التفاوض والعرض الفعال والربط والتحليل.

وتابع: الاعتبار الرابع هو المشاركون في النموذج من الأساتذة والطلاب، وهنا نتحدث عن مجموعة منتقاة من أفضل أساتذة وطلاب جامعة القاهرة، حيث قامت وحدة بحوث ودراسات الهجرة بالإعلان عن بداية تدشين «نموذج محاكاة المنظمة الدولية للهجرة» خلال ملتقى التوظف الذي نظمته الكلية في ديسمبر من العام الماضي ليكون أول نموذج طلابي من نوعه ليس فقط في الجامعات المصرية ولكن في منطقة الشرق الأوسط، وقد بدأ التحضير لأعمال النموذج من شهر أبريل 2022، بعد عمل المقابلات الشخصية للطلاب بحضور ممثلين من وزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبحضور مسؤولي الكلية عن الأنشطة الطلابية لاختيار الطلاب المشاركين واختيار أفضل العناصر من بينهم الراغبين في الترشح للمناصب القيادية في النموذج.

تقدم للمشاركة في النموذج طلاب من الفرق الثانية والثالثة والرابعة من كليات جامعة القاهرة، والتي شملت كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والطب البشري والإعلام والتجارة والآداب, وشارك في النموذج عدد 179 طالب وطالبة، تم اختيار عدد 32 طالباً منهم لمنصب الرئيس، والنائب، وممثلي اللجان الفرعية ونوابهم، وأيضاً تم استحداث عدد من المناصب مثل ممثلي الوزارات والهيئات ذات الصلة.

وقد تم عقد محاضرات تحضيرية للنموذج لتعريف الطلاب بالمفاهيم والقضايا الأساسية المرتبطة بالهجرة، وشارك فيها عدد من أساتذة الكلية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ووزارة الهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.