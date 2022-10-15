«التعليم»: استراتيجية القطاع الفني أدت لتقدمنا 45 مركزا على مستوى العالم

قال الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، لتطوير التعليم الفني منذ 4 سنوات، تضمنت تطوير المناهج، طبقًا لأحدث المناهج العالمية، بالإضافة للتعاون مع رجال الأعمال، مع الحرص على جودة التعليم الفني، وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون خاص بهيئة التعليم الفني، أدى كل ذلك، إلى تقدم مصر 45 مركزا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني لعام 2021.

تحقيق جودة عالمية في الفترة المقبلة

وأوضح «بوصيلة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاستراتيجية جعلت مصر تتقدم من المركز الـ113 في عام 2013، بمؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، إلى المركز الـ68 في عام 2021، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف لتحقيق المزيد بعد تفعيل الاستراتيجة، وزيادة محاورها لتحقيق جودة عالمية في الفترة المقبلة.

الشراكة مع شركاء التنمية في ألمانيا وإيطاليا وفنلندا

أشار الدكتور عمرو بوصيلة إلى أن عدد الطلاب في التعليم الفني، وصل إلى 59% من عدد الطلاب المقبلين على التعليم على مستوى الجمهورية، في ضوء وجود مجموعة من المدارس الفنية المتميزة، ومراكز التميز، بالشراكة مع شركاء التنمية في ألمانيا وإيطاليا وفنلندا، موضحا أن الدولة تهدف تقيدم تعليم فني يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحسين البيئة التعليمية للطلاب والمعلمين للوصول إلى خريج قادر على تحقيق طموحاته يستكمل دراسته الجامعية ويحصل على البكالروييوس التكنولوجي من 11 جامعة تكنولوجية أنشأتها الدولة المصرية مؤخرا.

إنشاء الجامعات التي تلبي احتياجات الطلاب

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم أن التربية والتعليم، تتعاون مع التعليم العالي، في إنشاء الجامعات التي تلبي احتياجات الطلاب، وسوق العمل، التي تقدم مستوى متميزًا من التعليم.