«التعليم» تنفي تأجيل الدراسة غدًا في المدارس بسبب حالة الطقس

أكد عدد من مديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة غدًا في المدارس في مواعيدها دون أي تأجيل، موضحين أن الدراسة حتى الآن تسير بصورة منتظمة ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، وتسجيل غياب الطلاب أول بأول.

الدراسة في مواعيدها

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية، إن الدراسة غدًا في المدارس في مواعيدها لأنه لم يُصدر أي قرار من قبل المحافظ بشأن تأجيلها حتى الآن، موضحًا أنه سيتم تخصيص عربات لشفط المياه تحسبًا لأي طوارئ، بسبب حالة الطقس غدًا التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف «أبوزيد» لـ«الوطن»، أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على سير العملية التعليمية، مؤكدًا أن نسبة الحضور في المدارس لمختلف المراحل التعليمية حتى الآن تجاوزت نسبة الـ85%.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، أن الدراسة منظمة حتى الآن بداية من أول أيام العام الدراسي الجديد، ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، وانتظمت أعمال شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

نسبة الحضور في المدارس حتى الآن بلغت نحو 85%

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أن الدراسة غدًا في مواعيدها في المدارس وفق المواعيد المعلنة سابقًا ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا.

وأضاف «شعبان» لـ«الوطن»، أن نسبة الحضور في المدارس حتى الآن بلغت نحو 85% لمختلف المراحل التعليمية، موضحًا أنه تم توجيه جميع المدارس بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية لشرح المقررات الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

«الأرصاد»: من المتوقع سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، أعلنت أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على الأنحاء الشمالية حتى القاهرة الكبرى، اعتبارا من اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أنه مساء اليوم السبت سيكون بداية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، موضحة أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحري.