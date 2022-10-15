س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التعليم المدمج في جامعة سوهاج

تضم جامعة سوهاج مركزا للتعليم المدمج داخل جدرانها، يحتوي على عدة برامج للتعليم المدمج ، والتي يحصل منتسبوها على شهادة جامعية موثقة من جامعة سوهاج، وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن» بعض المفاهيم الخاصة بالتعليم المدمج، فضلا عن إجابة العديد من الأسئلة المتعلقة بالتعليم المدمج بالجامعة.

ما هو التعليم المدمج؟

التعليم المدمج يجمع بين التّعلّم الإلكتروني مع التّعلّم التقليدي، إذ توظف جامعة سوهاج أدوات التّعلّم الإلكتروني المعتمدة على معامل الكمبيوتر بالجامعة أو شبكة الإنترنت وبين المحاضرات التقليدية التي يلتقى بها الدكتور والطالب معا وجها لوجه.

كيف يتم التقديم للتعليم المدمج؟

يتم التقديم للتعليم المدمج بجامعة سوهاج من خلال التوجه إلى مقر المركز بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر وتقديم الأوراق المطلوبة خلال فترة التقديم أو عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج من هنا، وذلك خلال فترات التقديم ثم يخضع الطلاب إلى اختبارات تقديم شخصية وتحريرية.

ما هي شروط التقديم للتعليم المدمج؟

أن يكون مر على الطالب 5 سنوات من تاريخ التخرج «الثانوية العامة، أو المؤهل الدراسي»، وأن يكون طالب الثانوية العامة حاصل على 55%، فما فوق ولم يتمكن من الالتحاق بإحدى كليات التنسيق في المرحلة الثالثة.

ما هي أوراق التقديم للتعليم المدمج؟

أصل المؤهل الدراسي وأصل الموقف من التجنيد للذكور وشهادة ميلاد كمبيوتر وصورة البطاقة الشخصية وعدد 6 صور شخصية .

ما هي برامج التعليم المدمج المتاحة بجامعة سوهاج؟

يقدم مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج مجموعة من البرامج المختلفة والتي يبلغ عددها 14 برنامجا، مفعل منها حتى الآن 7 برامج موزعة بين كليات التجارة والآداب والحقوق وذلك بالشراكة مع جامعة أسيوط وجامعة المنيا.

وتقدم هذا العام أكثر من 800 طالب وطالبة للالتحاق بالتعليم المدمج بجامعة سوهاج.