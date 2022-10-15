حالة الطقس غدا بالإسكندرية والبحيرة.. غيوم وأمطار بنسبة 70%

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية والبحيرة، غيوما وأمطارا متوقعة بنسبة 70% وهي أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، وهو الأمر الذي تبعه استكمال رفع حالة الطوارئ في المحافظتين المجاورتين واللتان تشتركان في ذات الظواهر الجوية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا بالإسكندرية والبحيرة، فإن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية الغربية التي يعد من ضمنها محافظتا الإسكندرية والبحيرة، وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً.

درجات الحرارة في الإسكندرية والبحيرة غدا

وتتشارك محافظتا الإسكندرية والبحيرة في درجات الحرارة غدا والتي تتمثل في 26 درجة مئوية العظمى، و22 درجة مئوية للصغرى، بينما تصل سرعة الرياح إلى 20 كيلو مترا في الساعة يزداد الشعور بها في المناطق المتسعة.

نصائح حالة الطقس غدا بالإسكندرية والبحيرة

وبناء على حالة الطقس غدا بالإسكندرية والبحيرة، فقد تم التوجيه بعدد من النصائح أبرزها التواصل مع أرقام الطوارئ مع ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.