تاركا 7 أبناء.. هنا مات عامل بـ«الأوقاف» أثناء تنظيفه مسجدا ببني سويف (صور)

حالة من الحزن داخل قرية بني عتمان التابعة لمجلس قروي قمبش بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عقب وفاة عامل بمديرية الأوقاف أثناء تنظيفه مسجد محمد عثمان الكبير، عقب انتهائه من صلاة العصر أمس، وانتهائه من أعمال تغليف وصيانة المراوح والأجهزة الكهربائية الخاصة بالمسجد، حيث تعرض لسكتة قلبية مفاجئة.

هنا مات عامل مسجد أثناء تأديه عمله في بني سويف

داخل مسجد محمد عتمان الكبير بقرية قمبش بمركز ببا، يقف محمد مجدي نصر بالصف الأول الإعدادي في حالة حزن لفراق والده عامل المسجد الذي توفي أثناء ممارسته لعمله بإقامة الصلاة وتنظيف المسجد قبل أقل من 24 ساعة، وسط تقديم المُصلين لواجب العزاء للابن، ويصفون الأب المتوفى بأفضل الصفات «والدك كان أحسن وأجدع الناس، عمره ما اتأخر عن مساعدة أحد، من بيته للمسجد والعكس».

انتهى من تنظيف وتكييس مراوح وأجهزة المسجد للحفاظ عليها ثم مات

وقال أحمد جمعة، أحد أهالي قرية قمبش «الله يرحمه كان طيب ومحترم ولا عمر زعل من حد ولا زعل حد، توفي في المسجد، ظل طيلة يوم كامل من صباح الخميس وحتى صباح الجمعة في أعمال تنظيف المسجد وتغليف الأجهزة الكهربائية والمراوح، حفاظًا عليها للصيف المقبل، ربنا يرحمه ويغفر له ترك 7 أبناء 6 منهم بنات وولد».

أحد مرتادي المسجد: مجدي ظل يوما كاملا يعمل في تنظيف المسجد من حبه له

وقال محمد علي معوض أحد مرتادي المسجد «والله من صباح الخميس وحتى التاسعة صباح الجمعة، ومجدي يعمل في المسجد وتنظيفه، حتى انتهى منه ثم توجه إلى منزله وتناول الإفطار معهم وعاد مرة أخرى على صلاة الجمعة، ثم أغلق المسجد وعاد قبل العصر، واستكمل أعمال تنظيف المسجد من تعلقه بالمسجد وحبه له والعمل دائما على أن يكون في أفضل حال، وكان دائما يردد ده بيت ربنا لازم يكون أحسن حاجة، وعقب صلاة العصر، كان يحاول رش المياه أمام المسجد بعد تنظيف المنطقة المحيطة بالمسجد، سقط مغشيا عليه، وكنت متوجدا معه، وأسرعنا به إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة».

كان أهالي قرية قمبش ببني سويف، قد شيَّعوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جثمان عامل بمديرية الأوقاف، في جنازة شارك فيها أئمة وقيادات المديرية، وذلك عقب وفاته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء تنظيفه مسجد محمد عثمان الكبير ببني عتمان وسط حالة من الحزن.

«الأوقاف» تقرر صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى أثناء تنظيفه مسج ببني سويف

وأعلن الدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، إن وفدًا من المديرية شارك في الجنازة، وقدموا واجب العزاء لأسرة العامل الذي توفي أثناء تنظيفه مسجد بقرية بني عثمان التابعة لمجلس قروي قمبش في مركز ببا، لافتا إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فور علمه، قرر صرف 30 ألف جنيه لأسرة المتوفى، والتأكيد على سرعة إنهاء مستحقاته المالية لدى المديرية، وتوجيه وفد من مديرية أوقاف بني سويف لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى.