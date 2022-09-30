العلاقة بين الإصابة بـ كورونا والسكر من النوع الأول.. المناعة كلمة السر

يواصل الأطباء والباحثون البحث عن بعض الآثار الجانبية، والمخاطر طويلة المدى التي يواجهها المرضى بعد الإصابة بفيروس كورونا، وتحاول دراسات وأبحاث منشورة حديثًا استكشاف ما إذا كانت العدوى تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، والذي عادة يتم تشخيصه عند الأطفال ويحدث عندما يفشل البنكرياس في إنتاج هرمون الأنسولين.

ويستخدم الجسم الأنسولين للسماح للسكر «الجلوكوز» بدخول الخلايا وإنتاج الطاقة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن نحو 187ألف من الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا في الولايات المتحدة مصابون بمرض السكر من النوع الأول، وذلك بحسب موقع «بوبيولار ساينس» العلمي.

متعافون من كورونا تم تشخيصهم بمرض السكر من النوع الأول

وفي دراسة نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة «جاما»، حلل الباحثون السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من 571 ألف مريض من جميع انحاء العالم تتراوح أعمارهم بين صفر و 18 عامًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى من مارس 2020 إلى ديسمبر 2021.

من إجمالي المشاركين الذين خضعوا لاختبار كورونا وثبتت نتيجته الإيجابية، تم تشخيص 123 (0.04 بالمائة) مصابون بالسكر من النوع الأول، و72 (0.03 في المائة) مصابين بعدوى الجهاز التنفسي المؤكدة التي لم تكن تتعلق بفيروس كورونا، ولكن انتهى بهم المطاف بتشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا، ويمثل هذا زيادة بنسبة 72 في المائة، وعلى الرغم من هذا، لا يزال العلماء لا يعرفون ما إذا كان فيروس كورونا يؤدي إلى تطور مرض السكر من النوع الأول

السكر من النوع الأول من أمراض المناعة الذاتية

وقالت مؤلفة الدراسة باميلا ديفيس، أستاذ الطب في جامعة كيس ويسترن: «يعد مرض السكر من النوع الأول من أمراض المناعة الذاتية، ويحدث هذا في الغالب لأن دفاعات الجسم المناعية تهاجم الخلايا التي تنتج الأنسولين، وبالتالي توقف إنتاج الأنسولين وتسبب المرض، ومن هنا جاءت الفرضية أن فيروس كورونا قد يزيد استجابة المناعة الذاتية، وتعزز نتائج الدراسة الحالية هذا الاقتراح».

العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا ومرض السكر

و في حين أن الصورة حول ما إذا كان فيروس كورونا يسبب مرض السكر من النوع الأول لا تزال غير واضحة تمامًا، نقل موقع «بوبيولار ساينس»، عن مجموعة من العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من الانتباه والبحث في التأثير طويل المدى الذي قد يسببه الفيروس.

وبحسب مؤسسة «مايو كلينك»، فإن بعض الأعراض الرئيسية لمرض السكر من النوع الأول التي يجب البحث عنها عند الأطفال هي العطش والتبول المتكرر والجوع الشديد وفقدان الوزن غير المقصود وتغيير السلوك.