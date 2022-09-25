طبيب يحذر مصابي ضعف المناعة من النزلات المعوية: تسبب جفافا شديدا

قال الدكتور عبداللطيف المُر أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، إن إنفلونزا المعدة تعبير دارج وليس علميا، موضحًا: «مصطلح النزلة المعوية أدق، ولكن التعبير السليم هو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي».

وأضاف المُر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، مع الإعلامية سالي شاهين، أنّ هذا المرض يُشفى تلقائيا لأنه بسيط ويصيب الكثير من الناس حول العالم في كل الأعمار، ويُشفى المريض منه تلقائيا خلال يوم أو يومين أو 3 أيام، إذا جرى الحصول على سوائل كثيرة ولم يكن مصابا بأمراض مزمنة، لافتا إلى أنها خطيرة جدا على الأطفال لأنها تصيبهم الجفاف، وخاصة الرضع.

خطورة شديدة على مصابي أمراض المناعة

وتابع أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، أنّ المرض قد يسبب خطورة عند الأطفال أو مصابي ضعف المناعة، مشيرًا إلى أن إنفلونزا المعدة ليس لها علاقة بالإنفلونزا العادية، إذ تُصيب الأخيرة الجهاز التنفسي، والأولى تصيب المعدة الأمعاء والجهاز الهضمي.

أعراض إنفلونزا المعدة

وأكد الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الطب الوقائي بجامعة الزقازيق، أن أعراض إنفلونزا المعدة كلها تتعلق بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال النقي ما بين البسيط والشديد وليس الإسهال الدموي، وهناك أيضا الغثيان أو القيء، بالإضافة إلى المغص وتقلصات المعدة وآلام العضلات.

وحذر من التساهل في التعامل مع النزلات المعوية؛ لأنها قد تؤدي إلى الدخول في حالة من الجفاف نتيجة الإسهال المتكرر وفقدان السوائل والأملاح والمعادن.