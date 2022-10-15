دنيا سمير غانم تكشف كواليس مسرحية «أنستونا»: هتقدم 5 أغنيات (فيديو)

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن كواليس التحضير لمسرحيتها الجديدة «أنستونا»، التي تنطلق الخميس المقبل.

ونشرت دنيا سمير غانم، فيديو يتضمن عددا من التدريبات الاستعراضية خلال العرض المسرحي، وأيضا بعض المشاهد التمثيلية، وعلقت عليها: «أنستونا».

أبطال مسرحية أنستونا

مسرحية أنستونا بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.

وتقدم دنيا سمير غانم خلال العرض المسرحي 5 أغنيات استعراضية، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

فئات تذاكر مسرحية أنستونا

ويجري طرح تذاكر العرض المسرحي على 5 فئات؛ الأولى قيمتها 250 جنيها، والثانية 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والرابعة 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.