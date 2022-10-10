دنيا سمير غانم تدعو ميرفت أمين لحضور بروفات مسرحية «أنستونا» «صور»

نشر المخرج خالد جلال مجموعة صور للفنانة ميرفت أمين، من داخل بروفات مسرحيته الجديدة «أنستونا»، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

دنيا سمير غانم تدعو ميرفت أمين لحضور بروفات مسرحية أنستونا

وظهر في الصور الفنانة دنيا سمير غانم، وعلق عليهم خالد جلال: «دنيا تدعو القمر ميرفت أمين لمشاهدة بروفة أنستونا.. كل الفخر والمحبة والاحترام.. لا قوة إلا بالله».

موعد عرض مسرحية أنستونا لدنيا سميرغانم

وتعرض مسرحية «أنستونا» يوم 20 أكتوبر الجاري، على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر، ويشارك في بطولتها دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين منهم كريم عفيفي وسامي مغاوري وبسنت صيام وعمرو عبدالعزيز ومريم السكري وخالد إبراهيم، من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.

تكريم دنيا سمير غانم من مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أنه تم تكريم الفنانة دنيا سمير غانم من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقالت أثناء استلامها الجائزة: «أنا سعيدة بتكريمي اليوم وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد فهو أول من قدمني للسينما، ويا رب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما».