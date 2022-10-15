تفاصيل مصرع وكيل مدرسة صدمه قطار بأسيوط.. مات وهو راجع من الشغل

اعتاد شمس الدين محمد أحمد، استقلال دراجته البخارية التي يمتلكها للذهاب مبكرًا إلى مدرسته، التي يعمل بها قيادة ثانية بقرية أولاد علي، التابعة لمركز أسيوط المجاورة لقريته.

لم يكن يعلم وكيل مدرسة أولاد علي الإعدادية المشتركة، أن دراجته البخارية التي يستخدمها للتغلب على مشكلة مواصلات القرى، تكون نهايته عليها، اذا يمر بها على مزلقان قرية قرقارص المغلق، حتى يصدمه قطار الأقصر- القاهرة، ليحوله إلى جثة هامدة.

نعي المدرسة

ونعت مدرسة أولاد علي الإعدادية المشتركة، التابعة للإدارة التعليمية بمركز أسيوط، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي وكيل المدرسة، الذي توفى في حادث قطار أثناء عودته إلى منزلة بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، داعية الله أن يرحمه ويغفر له ويجعله من الشهداء.

صاحب سمعة طيبة

قال محمد أحمد، أحد الأهالي، إن شمس الدين، من المعلمين المخلصين في العمل ومحب للجميع، وكان يأتي مبكرا للعمل بالمدرسة، وسمعته طيبة بين الجميع بالمدرسة وأولياء أمورهم.

شهود عيان

قال عبدالرحمن محمد، سائق واحد شهود العيان، إنه أثناء توقف السيارات وإغلاق مزلقان قرية قرقارص الإلكتروني، وكان وقتها وقت خروج الطلاب من المدارس، وعند محاولة وكيل المدرسة عبور المزلقان من أسفل الحواجز صدمه قطار مسرع، ما أدى إلى وفاته في الحال.

بلاغ بوقوع الحادث

تعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بتلقيه بلاغ من الخدمة الأمنية المتواجدة بمزلقان قرقارص، يفيد بمصرع شمس الدين محمد أحمد، 49 عاما، معلم أول بمدرسة أولاد علي الإعدادية، ومقيم قرية موشا بمركز أسيوط، أثناء عبوره المزلقان واصطدامه بقطار مسرع.