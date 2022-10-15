جامعة سوهاج توزع 13 جهاز لاب توب مدعوما بـ«برايل» على متحدي الإعاقة

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة ‏سوهاج، الاحتفالية التي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة لتوزيع أجهزة اللاب توب المدعوم ببرنامج برايل على ذوي الإعاقة البصرية وتكريم الطلاب الفائقين، وذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وجمعية الأورمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، ويسري رمضان الشلقامي مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن بسوهاج، والدكتور ممدوح فوزي منسق برنامج حاضنات الفائقين، ومعتز عيد منسق عام وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سوهاج، والدكتور عماد صوينع مدير مركز نور البصيرة، والدكتور طارق زكي موسى مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن تلك الاحتفالية تأتي تنفيذاً لسياسة الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة لتوفير الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا يكون هناك عائق مالي أو بدني أو ذهني بين أي متعلم وفرص التعليم الكاملة، مثمناً الدور الذي تلعبه وزارة التضامن بقيادة الدكتورة نيفين القباج من خلال دعم تكافؤ الفرص التعليمية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والتعاون المثمر بين الوزارة والجامعة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب، من خلال استحداث عدد من الوحدات منها بيت التطوع ومركز العزيمة لعلاج من وقعوا في براثن الإدمان من أبناء الشعب السوهاجي.

توزيع الدعم المالي لعدد 50 من طلاب الكليات المختلفة

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أنه تم خلال الاحتفالية توزيع 13 جهاز لاب توب مدعوماً بنظام برايل لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية ليمكنهم من فرص التعلم الكاملة، كما تم توزيع الدعم المالي لعدد 50 من طلاب الكليات المختلفة من خلال حاضنة الفائقين التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي لدعمهم ومساعدتهم على استكمال دراستهم.

وقال عبد الخالق إن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً بالطلاب من ذوي الهمم إيمانًا منها بقدراتهم المختلفة وتفوقهم في مختلف المجالات، وتتيح لهم الفرص التي تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية التي تساعدهم على الانخراط داخل المجتمع، مشيداً بمركز نور البصيرة والخدمات الملموسة التي يقدمها لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات البصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح هاشم أن وزارة التضامن تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان، والعمل على توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي التي تم استحداثها داخل الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن تلك الاحتفالية تم تنظيمها للمرة الثانية علي التوالي على أرض جامعة سوهاج، حيث تم توزيع 38 لاب توب في المرحلة الأولى ليصبح إجمالي عدد المستفدين من ذوي الإعاقة البصرية 51 طالبا، وأيضاً تم تكريم 25 من الطلاب الفائقين العام الماضي ليصبح إجمالي عددهم هذا العام 75 طالبا.

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين، في كلمته، إلى أن الجامعة تتخذ عددا من الخطوات المهمة لتطوير مهارات الطلاب ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف معتز عيد أنه تم خلال الاحتفالية تكريم المتطوعين بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وبنك التطوع المصري، كما تم اختيار الطالب فؤاد أيمن فؤاد بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج لمتابعة المتطوعين ببنك التطوع المصري داخل الجامعة والمحافظة.