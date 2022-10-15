آخر لحظات الطبيب المتوفى أثناء عمله: كان بيعالج المرضى وقلبه توقف مرتين

أكدت الدكتورة حنان البنا، رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى منشية البكرى العام، أن الدكتور محمود عبد الوارث توفي نتيجة جلطة في القلب أثناء نبطشيته في المستشفى، رغم المحاولات التي فعلها الأطباء لإنقاذ حياته.

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة طبيب المنوفية

وتابعت «البنا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صباح الخميس الماضي شعر الدكتور محمود بغثيان وحرقان في صدره وهنا كانت بداية الجلطة التي لم يتوقعها أحد، وأنه رغم ذلك كان يجري كشوفات ومناظير على القولون لمعالجة المرضى، وفي الليل بعد تسليم الشيفت له جاءت له حالة إغماء وعلى الفور تم حجزه في غرفة العناية المركزة لتقديم الإسعافات اللازمة له.

توقف القلب مرتين

وأضافت «البنا» أنه بمجرد سقوطه على الأرض توقف القلب وبعدها حاول أطباء الرعاية من تنشيط قلبه ونجحوا في إعادة نبض قلبه بعد توقفه مرتين، وبعد ذلك تم نقله بسيارة الإسعاف إلى العناية المركزة في أكاديمية القلب في الدمرداش لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة.

سُمعة وخُلق طبيب المنوفية

وأكدت رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي أن الدكتور محمود كان لا يتأخر عن ميعاده وملتزما بعمله طوال فترة حياته، بالإضافة إلى براعته في الطب والكشف على المرضى ومعاملته الطيبة على من حوله قائلة: «الكل هنا في المستشفى حزين عليه سواء أطباء أو تمريض أو عاملين ومفيش سيرة في المستشفى غير بالدعاء له بالرحمة».