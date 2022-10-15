«بلدنا تستضيف قمة المناخ» تواصل فعالياتها للتوعية بخطورة الانبعاثات الحرارية

واصلت المنصات المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» أنشطتها في مختلف المحافظات، استعداداً لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.

تأتي هذه الفعاليات ضمن فعاليات المبادرة الأولى من نوعها، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالشراكة مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة والشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، لحشد جهود منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات، ضمن الاستعدادات الجارية لقمة المناخ «شرم الشيخ 2022».

توعية طلاب سوهاج بتأثيرات تغير المناخ

وعقدت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة سوهاج ندوة للتوعية بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، استهدفت طلاب المدرسة الثانوية العسكرية، تناولت التعريف بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها والتأثيرات السلبية الناجمة عنها، كما تم في نهاية أعمال الندوة، تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، وشرح ما يتضمنه من تعهدات للحفاظ على البيئة والحد من تفاقم تداعيات التغيرات المناخية.

ندوة حول مواجهة تداعيات التغيرات المناخية في أسوان

كما عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسوان ندوة حول الحد مع تداعيات ظاهرة التغيرات المناخية من منظور ديني، استهدفت عدداً من السيدات في قرية «الطوناب»، التابعة لمركز إدفو، بالتعاون مع إدارة أوقاف إدفو شرق، وجمعية «سر الحياة» لتنمية المجتمع، والوحدة المحلية بالقرية، وأدار الندوة الشيخ علاء حسن، من علماء الأزهر الشريف، وفاطمة البرسي، عضو المنصة المحلية.

التكيف مع التغيرات المناخية من منظور ديني

دارت الموعظة حول التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية، وكيفية التكيف معها من منظور ديني، حيث تطرقت المحاضرة إلى أن التسبب في الانبعاثات الضارة يعتبر أحد مظاهر الإفساد في الأرض، وإلحاق الأذى بالآخرين، ولا يليق هذا بالمؤمنين، وتناول الشيخ الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تنهى عن الإضرار بالغير والإفساد في الأرض.

شهدت الندوة تجاوباً من السيدات المشاركات، اللاتي تعهدن بعدم حرق المخلفات، وإعادة استخدامها في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية، وتربية أبنائهن على احترام الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وفي النهاية، تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه، والذي من المقرر أن يجري عرضه أمام قمة المناخ في شرم الشيخ.