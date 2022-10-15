«القابضة للمياه»: رفع حاله التأهب استعدادا لنوة تساقط الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى، الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع، خاصة «المواقع الساخنة»، والتأكد من جاهزية جميع المعدات، المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ.

مراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن استعداد الشركة بكل المعدات وفرق الأزمات والطوارئ، ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافوري والكباش وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع، والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

التعامل مع المواقف الطارئة

أكد خالد، جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها، وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، وأن الإدارة العامة للصرف الصحي، بدأت منذ وقت مبكر، الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء، من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تطهير جميع مناطق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء في تطهير كل شنايش الأمطار.

والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الامطار بالإضافة الى تجهيز خرائط للمناطق الساخنة بكل من مدينة مطروح والساحل الشمالي التي تتجمع بها مياه الامطار وذلك لسرعة انتشار السيارات والمعدات ورفع تراكمات المياه علي الفور لمنع اعاقة حركة المرور والمشاه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.

وأجرى اليوم، فريق الازمات والطوارئ، اسطفاف لمعدات وسيارات الشركة بمقر شارع الميناء، استعدادا لنوة تساقط الأمطار القادمة، عقب إنذار هيئة الأرصاد الجوية، باحتمالية تعرض مدينة مطروح والساحل الشمالي، لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة.