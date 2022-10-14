حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. سقوط أمطار متوسطة ودرجات حرارة معتدلة

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية تغيرات عدة، أبرزها احتمالية سقوط أمطار بنسبة 80% مع مساء غد بالإضافة إلى اعتدال درجات الحرارة، وهو الأمر الذي تبعه إعلان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس الإسكندرية غدا السبت، سقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتسجل درجة الحرارة في الإسكندرية غدا السبت، 22 درجة مئوية للصغرى، و29 درجة مئوية للعظمى، وهو ما يعني طقس معتدل على الإسكندرية والسواحل الشمالية، مع سرعة رياح تصل إلى 17 كيلو متر في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في الإسكندرية

ومن المتوقع سقوط الأمطار غدا في الإسكندرية، على مناطق وسط وغرب الإسكندرية أكثر من مناطق شرق، بالتحديد مناطق العجمي والهانوفيل والدخيلة التي شهدت هطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية المتغيرة، قرارات من صرف الإسكندرية بوقف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من صباح باكر على أن تستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جهازية جميع المحطات والمواقع الشتوية وانتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة مع مراعاة تغيير الورادي في مكان التمركز مع إتمام تفريغ بيارات محطة الرفع أول بأول.