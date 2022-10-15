مصرع مواطن وإصابة ابنه وشاب آخر في حادث تصادم سيارتين بسانت كاترين

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمدينة سانت كاترين.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة مدينة سانت كاترين يفيد بوقوع تصادم مروع بعد كمين النبي هارون بسانت كاترين بين سيارة ملاكي وسيارة دوبل كابينه.

الحادث وقع منذ قليل وأسفر عن مصرع شخص يدعى حسن منصور حسن، 44 عاما، من مدينة سانت كاترين، كما أسفر التصادم عن إصابة اثنين آخرين هما: منصور حسن منصور، 12 عاما، ابن القتيل، أبو سيلة، سانت كاترين، كسر بالرسغ اليمنى واشتباه كسر أعلى الفخذ اليمنى، زياد حسن عواد، 21 عاما، الشامية، مدينة سانت كاترين، كسر بالركبة اليمنى.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى سانت كاترين المركزي ونقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي تحت إشراف هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.