رفع الطوارئ في مطروح لمواجهة حالة الطقس وسقوط أمطار غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح عن الاستعدادات لسقوط أمطار غدا ومواجهة حالة الطقس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ورفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء طبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول ورفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة «المواقع الساخنة»، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات.

وصرح الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم السبت، عن استعداد الشركة بكل المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبلة ومراجعة كل المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة.

تطهير المطابق وشبكة الصرف

وقال «خالد» إننا مستعدون لسقوط أمطار غدا على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، وأن الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي والبدء في تطهير كل شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

خرائط المناطق الساخنة بالأمطار

وحول حالة الطقس ومواجهة أمطار غدا، أكد «خالد» تجهيز خرائط للمناطق الساخنة بكل من مدينة مطروح والساحل الشمالي التي تتجمع بها مياه الأمطار وذلك لسرعة انتشار السيارات والمعدات ورفع تراكمات المياه على الفور لمنع إعاقة حركة المرور والمشاة، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة ومجالس المدن.

وتجري فريق الأزمات والطوارئ بعمل فرق لمعدات وسيارات الشركة بمقر شارع الميناء استعدادا لنوة تساقط أمطار غدا عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية تعرض مدينة مطروح والساحل الشمالي لها.