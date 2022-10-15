أمطار غدا.. تعرف على حالة الطقس في المحافظات

تتأثر حالة الطقس غدا في عدة محافظات بالمنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار في العديد من المدن الساحلية، وتبدأ من مدن القناة والقاهرة والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية شرقا ومروراً بالمناطق الغربية بمراكز ومناطق الحمام والعلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا على الحدود الليبية، وتنتشر الغيوم والسحب المنخفضة.

وتشهد حالة الطقس غدا في بعض المحافظات أمطارا غزيرة، واستعدادات المحافظات ومنها محافظة مطروح المتوقع سقوط أمطار بها بعدة مدن بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وجميع الأجهزة المعنية لاستقبال الأمطار المتوقعة، بتجهيز سيارات الفنطاس التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومواتير السحب من الطرق، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية، بالدفع بفرق الطوارئ في المناطق المتأثرة، خاصة على الطرق الدولية، طريق مطروح- الإسكندرية الساحلي وأمام مدينة العلمين وسيدي عبدالرحمن وطريق مطروح- السلوم، وهو ما أكده اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لـ«الوطن»، بالانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة في أي وقت.

الأرصاد ترصد خريطة أمطار الغد

وحول سقوط أمطار غدا ومتابعة حالة الطقس في المحافظات رصدت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدا في عدة مدن ومحافظات، وخريطة سقوطها وهي السلوم ومطروح والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ والغربية، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال الصعيد، بنسب تتراوح من 40% وحتى 70% في بعض المناطق كالسلوم ومطروح.

تحذيرات من الصيد مع حالة طقس غدا

وحول حالة الطقس في المحافظات حذر شيخ الصيادين في مطروح، الحاج منصور الفردى، في حديثه لـ«الوطن»، من الصيد حالة التقلبات الجوية وسقوط أمطار غدا غزيرة في بعض المدن ومنها الإسكندرية ومطروح، ونشاط الرياح، ما يؤثر على حالة البحر، وعدم استقرار الملاحة البحرية، ووجَّه بضرورة وقف الصيد في هذه الحالة حتى من المدن الساحلية التي يخرج من مراكب الصيد على البحر المتوسط حتى تستقر حالة البحر وذلك حفاظاً على البحارة وعدم تعرض المراكب للغرق بطول السواحل الشمالية الغربية للبلاد من الإسكندرية حتى السلوم.