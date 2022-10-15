«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة: أمطار وبرق ورعد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا تأجيل للدراسة غدا الأحد، سواء بالمدارس أو الجامعات في المحافظات، موضحة أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية، رغم سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية.

أول منخفض جوي في خريف 2022

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، أن بعض المحافظات شهدت سقوط أمطار بعد ظهور أول منخفض جوي في خريف 2022، متمركزا على البحر المتوسط والذي أثر على اليونان وجزيرة كريت، وأطراف المنخفض كان لها تأثير على الحالة الجوية في مصر، حيث تعرضت محافظة الإسكندرية لهطول الأمطار كذلك دمنهور والبحيرة وكفرالشيخ.

أمطار خلال الساعات المقبلة

وأشارت إلى أن الساعات المقبلة، ستكون هناك شدة في الأمطار مصحوبة بضربات من البرق والرعد، كذلك الوجه البحري سيشهد هطولا من الأمطار هذه الليلة مصحوبة بضربات من البرق والرعد.

وتوقعت أن تقل حدة الأمطار خلال الساعات المقبلة، خاصة في الصباح في مناطق السواحل الشمالية ومنها محافظة الإسكندرية.