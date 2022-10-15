وزير الشباب يشهد مراسم اتفاقية إشهار المركز الدولي للحوار الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مراسم وحفل توقيع اتفاقية إشهار المركز الدولي للحوار الرياضي، كأحد المراكز التابعة للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

تكاتف كل الجهات والمؤسسات لإعلاء قيم الرياضة

حضر الحفل والمراسم، نقيب الإعلاميين العرب فهمي عمر، الإعلامي أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، مبارك السويلم رئيس مؤسسة ستون للاستشارات، نادية مبروك عضو الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية السابق، اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الاوكسا"، الوزير المفوض فيصل غسان مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، والعديد من القيادات الرياضية والإعلامية العربية.

تحدث الوزير أشرف صبحى في كلمته حول إطلاق المركز ونبذ التعصب، عن أهمية تكاتف كل الجهات والمؤسسات، لإعلاء قيم الرياضة وتغذية الروح الرياضية لدى الرياضيين والجمهور، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف، كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

أهمية الإعلام في التوعية بالحقائق والتحديات

أشار الوزير، إلى أهمية الإعلام في التوعية بالحقائق والتحديات، وتوضيح خطورة ظاهرة التعصب وآليات معالجته، وضرورة تحديد المشكلة والاجتماع على حلولها، كُل في نطاقه، من خلال عدة توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة عمل تحليلات علمية، لإجراء حوار وطني رياضي، بناء مع الاستعانة بالقامات الأدبية والإعلامية والإذاعية والصحفية.

أشرف محمود: الحوار يستهدف نبذ التعصب الرياضي وفهم الآخر

فيما صرح أشرف محمود رئيس الإتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، أن المركز الدولي للحوار الرياضي يستهدف الدعوة إلى نبذ التعصب الرياضي وفهم الآخر، التعريف بأهمية الحوار في محال الرياضة، زيادة أواصر الأخوة بين الرياضيين كأسلوب حياة، مع وضع آلية للحوار الوطني الرياضي في المنافسات الرياضية، تنظيم المؤتمرات وورش عمل خاصة بتفعيل الحوار.

ويعمل المركز عقب إشهارة علي تنظيم ملتقي للحوار الرياضي لروابط أندية المحترفين والاتحادات الرياضية ومقدمي البرامج الرياضية كأولي الخطوات نحو نبذ التعصب الرياضي.