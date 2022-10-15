بوتين يقرر التنازل عن تدابير روسية مضادة للعقوبات الغربية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن التنازل عن الإجراءات الاقتصادية الخاصة «التي فرضت في مارس ردا على العقوبات الغربية»، لعدد من صناديق الاستثمار الأجنبية وبنوك التنمية، وفقا للمرسوم المنشور على السجل الرسمي للمعلومات التشريعية على الإنترنت اليوم السبت.

ومن بين البنوك التي شملها مرسوم بوتين، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق التنمية الروسي القرغيزي، وبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس (NDB) وفقا لوكالة تاس الروسية.

مرسوم بوتين يشمل عددا من البنوك

وبموجب مرسوم بوتين، لن تخضع تلك البنوك لإجراءات المعاملات المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 1 مارس بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة.

كما يجري إعفاء هذه البنوك وصناديق الاستثمار من الحظر المفروض على معاملات العملات الأجنبية التي تنطوي على إقراض من قبل المقيمين الروس للأفراد الأجانب وإيداع العملات الأجنبية من قبل المقيمين الروس في الحسابات المفتوحة خارج روسيا.

إعفاء صناديق الاستثمار من الحظر المفروض على معاملات العملات الأجنبية

كما لا يخضع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي للتعاون الاقتصادي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق التنمية الروسي القرغيزي، وبنك التنمية الجديد للإجراء المؤقت فيما يتعلق بالتزامات الشركات الروسية تجاه الدائنين الأجانب.

وشمل المرسوم رفع بعض القيود الأخرى المنصوص عليها في الإجراءات المتخذة ردًا على التحركات غير الودية للولايات المتحدة والدول والمنظمات المنضمة إليها، عن بنوك التنمية وصناديق الاستثمار المذكورة.