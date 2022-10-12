الرئيس الفرنسي: لا نريد حربا عالمية.. وعلى بوتين احترام حدود أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يحترم وحدة أراضي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف ماكرون في خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز عربية» قبل قليل: «لا نريد اندلاع حرب عالمية».

تصريحات لاذعة لبوتين صباح اليوم

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي عقب مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للرئيس الروسي فلاديمير، بوتين الذي أوضح أن أوكرانيا تنفذ عمليات إرهابية وتطهيرا عرقيا ضد المدنيين في روسيا، وينشرون هذا على شبكة الإنترنت ثم يحذفونه.

تدريب أمريكي للقوات المسلحة الأوكرانية

وخرج اليوم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء اليوم الأربعاء، يؤكد أن بلاده ستعمل على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية من أجل مواجهة قوات روسيا الاتحادية التي بدأت في الهجوم منتصف فبراير الماضي.