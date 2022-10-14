عاجل.. بوتين: تعبئة جنود الاحتياط بالجيش الروسي ستكتمل خلال أسبوعين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يعتقد أن تعبئة جنود الاحتياط لدعم القوات التي تشارك في ساحة القتال بأوكرانيا يمكن أن تكتمل في غضون أسبوعين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء «أسوشيتيد برس»، في نبأ عاجل منذ قليل.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أنه يتم تعبئة جميع من هم دون 65 عامًا كجنود احتياط في إطار آخر تداعيات العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

لا حاجة للحوار مع بايدن

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مؤتمرا صحفيا منذ قليل تحدث فيه عن كثير من تطورات الأوضاع داخل أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يرى حاجة حاليا إلى الحوار مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.