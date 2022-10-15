مصرع أم وإصابة ابنتها صدمتهما سيارة مسرعة في سيناء.. «كانتا تعبران الطريق»

استقبل مستشفى العريش العام جثة سيدة أربعينية، توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، فيما تم إدخال ابنتها قسم العناية المركزة بعد أن صدمتها سيارة بوسط الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زويد، إخطارا من مستشفى الشيخ زويد المركزي بوصول سيدة وابنتها مصابين بإصابات خطيرة نتيجة صدمها بسيارة نصف نقل بوسط الشيخ زويد، وتم تحويل الحالتين إلى مستشفى العريش العام.

نقل الأم وابنتها إلى مستشفى العريش العام

ونقلت سيارتا إسعاف سيدة وابنتها أصيبتا نتيجة حادث سير بوسط الشيخ زويد، إلا أن السيدة توفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وقال مصدر طبي، لـ«الوطن»، إن سيدة وصلت متوفاة أثناء نقلها إلى مستشفى العريش العام بعد أن صدمتها سيارة نصف نقل بالقرب من منطقة الضرائب بوسط الشيخ زويد، فيما تم إدخال ابنتها التى تبلغ من العمر 10 سنوات إلى قسم العناية المركزة بمستشفى العريش العام.

شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

وأكد محمد إبراهيم من أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن» أن السيدة وابنتها كانتا تعبران الطريق من قبالة محال برغوت، وجاءت سيارة مسرعة وصدمتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى وسط ذهول المارة وأهالي المكان.

وأضاف أن أهالي الشارع الدولي العام تقدموا بعدة شكاوى من السيارات المسرعة على الطريق الدولي العام، مطالبين بعمل مطبات صناعية خوفا على الأطفال والكبار.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

الجدير بالذكر أن حادثا مشابها قد وقع منذ أسبوعين في نفس المكان سببه سيارات نصف النقل المسرعة على الطريق السريع، وقد تسبب فى إصابة فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات.