سقوط أمطار في مدينة السادات بالمنوفية «صور»

شهدت محافظة المنوفية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة في مدينة السادات، حيث يشهد الطقس حالة من التغير خلال هذه الأيام والتوقع بسقوط الأمطار خصوصا في محافظات الوجه البحري.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أعلنت بالأمس، أن حالة الطقس اليوم السبت بالمنوفية ستشهد سقوط أمطار خفيفة، حيث بلغت نسبة سقوط الأمطار في محافظة المنوفية 60%، حيث كان الطقس هادئا اليوم طوال النهار حتى هطلت أمطار خفيفة في بعض مناطق المنوفية تمثلت في مركز السادات.

حالة طقس المنوفية غدا

بينما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا بالمنوفية سوف يشهد هطول أمطار خفيفة أيضا، حيث بلغت نسبة سقوط الأمطار 40%، لتنخفض نسبة سقوط الأمطار عن اليوم بنسبة 20%.

ويستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي متمركزة على البحر المتوسط يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على توفر الرطوبة وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحب ذلك سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، حسب ما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.