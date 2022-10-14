حالة الطقس في شمال سيناء اليوم: توقعات بسقوط أمطار

شهدت قرى ومدن شمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أجواء مناخية متقلبة ما بين صحو وغائم، وهبوب رياح باردة وارتفاع في أمواج البحر لعدة أمتار، مع استمرار فتح ميناء العريش بشكل طبيعي وعدم تأثر حكة السفن، بحسب ما أكده بيان صادر عن الميناء.

انخفاض درجات الحرارة وهبوب رياح باردة

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان، وجود غيوم بسماء المنطقة، تنتشر أوقات المساء وحتى ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأضاف البيان أن مدن وقرى شمال سيناء تشهد تقلبات مناخية وأجواء مختلفة، وهناك احتمالية كبيرة لتساقط الأمطار، وفرص مواتية لهبوب رياح محملة بالأتربة على المناطق الساحلية والصحراوية.

وكانت درجات الحرارة قد سجلت فجر اليوم 20 درجة مئوية، لتعاود الارتفاع إلى 24 درجة مئوية بعد بزوغ شمس اليوم.

استعدادات مجلس مدينة العريش للأمطار

وواصل مجلس مدينة العريش استعداداته سقوط الأمطار من خلال تنظيف بلاعات الصرف الصحي، والعمل على إزالة الزراعات من مجرى وادي العريش، وكذلك منع وضع أكوام القمامة في الطرقات أو المناطق العامة، مع وجود تعليمات بسرعة تنظيف الأماكن جميعها.