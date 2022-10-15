أنغام تحيي حفلا غنائيا في قطر 28 أكتوبر

روجت المطربة أنغام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفلها المقرر له في قطر.

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «أهلنا وأحبابنا جمهور قطر الغاليين وحشتوني جدا متشوقة للقائكم يوم 28 أكتوبر في كتارا المسرح المكشوف في انتظاركم بكل الشوق والمحبة».

حفل أنغام في العلا

وأحيت أنغام، مؤخرا، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية،حفلا غنائيا ناجحا رفع شعار كامل العدد، وعلقت أنغام علي الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «سمعت كتير عن جمال منطقة العلا ولكن لم أتخيل جمال وسحر وروعة ما رأيت، قضيت في العلا ليلة من ليالي العمر مع جمهور رائع».

برنامج أنغام

وتقدم أنغام برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها الخميس والجمعة 9 مساء على DMC بتوقيت القاهرة، وتصدرت أولى حلقات البرنامج التريند.