أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام: «أفكر في غناء الراب»

سيطرت أبرز تصريحات الفنان مدحت صالح مع الفنانة أنغام، في البرنامج الذي يحمل نفس اسمها على شاشة قناة dmc، على محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر «تريند» موقع التغريدات القصيرة تويتر، وفقًا لما نشره مدحت صالح، عبر حسابه على فيس بوك.

والتقت أنغام مع مدحت صالح، في برنامج «أنغام» على مدار جزأين تم عرضهما يومي الخميس والجمعة على قناة dmc، وقدم خلالهما مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، وشاركته الفنانة أنغام، الغناء الأمر الذي لاقى إشادات موسعة من رواد السوشيال ميديا، وتداول مقاطع غنائية من خلال اللقاء.

أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام

وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام، وذلك من خلال السطور التالية:

- وجّه نصيحة لكل فنان مبتدئ بضرورة أن يصدق نفسه وأن يكون على طبيعته.

صداقة منذ الطفولة مع عماد عبدالحليم

- أغنية «المليونيرات» ضمن عرض مسرحي اسمه «المهر» مع علاء ولي الدين وتوفيق عبدالحميد، وجرى تصويرها بطريقة فيديو كليب مع شريف منير.

- والده كان يتمنى أن يراه قارئًا للقرآن الكريم، والشيخ الحصري كان بمثابة أبيه الروحي.

- يفكر في اقتحام عالم أغنيات الراب.

- سمح له محمد قنديل بغناء أغنيته «3 سلامات» التي ارتبط بها الجمهور بصوته.

- أول حفل غنائي له في حياتي كان مع الفنانة الكبيرة نجاة بأحد الفنادق الكبرى.

- قبل الغناء، كان يعمل موظفًا بمسرح البالون، والتقى بالشاعر عبدالرحمن الأبنودي وتعرف من خلاله على محمد الموجي وبليغ حمدي.

أزهري وعاشق للزمالك والمقاولين

- كانت تربطه صداقة بالفنان عماد عبدالحليم منذ الطفولة وكان بمثابة توأمه الروحي.

- درس بالثانوية الأزهرية، بينما التحق عماد بأكاديمية الفنون.

- غنى مدحت صالح في طفولته مع أبلة فضيلة في برنامجها الإذاعي الشهير.

- أنتج لنفسه عددًا من الأغنيات والألبومات الناجحة.

- أغنية السهرة تحلى كانت بمثابة انطلاقة له بعيدًا عن الأغاني الحزينة.

- يشجع نادي الزمالك وعاشق لنادي المقاولين.