أنغام: رفضت غناء تتر «هوانم جاردن سيتي».. مكنش لايق عليا

قالت الفنانة أنغام، إنها رفضت غناء تتر مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، موضحة أنها طلبت من الملحن راجح داوود، بأن تغني التتر الفنانة هدى عمار، بدلا منها: «سمعني اللحن، وقولتله مش لايق عليا، قولتله دة تغنيه هدى أحلى مني بكتير.. ممكن هي متعرفش الحكاية دي».

صوت هدى عمار مناسب لتتر المسلسل

أضافت أنغام، خلال تقديمها برنامج «أنغام»، على شاشة «DMC»، أن الفنانة هدى عمار، كانت زميلتها، واشتركا معا في كورال الأطفال: «أنا عارفة بيليق عليها إيه، هي صوتها رايق وجميل».

نصيحة مدحت صالح للفنانين الشباب

وجه النجم مدحت صالح، ضيفها في البرنامج، نصيحة لكل فنان في بداية حياته الفنية، قائلا: «لازم تصدق نفسك، ولازم تبقى حقيقتك»، مستشهدا بأغنية للفنان الكبير محمد منير، بعنوان «كل المفروض مرفوض»، مؤكدا أنه يطبق هذه الجملة على الحياة العملية.

سر نجاح مدحت صالح في أغاني الأفلام

عن نجاحه في أغاني الأفلام، قال مدحت صالح، خلال حديثه في البرنامج، إنه يحب الأغنية التي تكون مخصصة للدراما، إذ تسهل الأداء كثيرا، بدلا من الأغنية العادية التي تجعل المغني يستحضر دراما لخياله، لغناء أغنية ما أو موضوع معين.