مدحت صالح لـ أنغام: «شهادتي فيكي مجروحة وفرحان بدماغك ونجاحك»

قال الفنان مدحت صالح، إن شهادته للفنانة أنغام مجروحة: «عيلتك كلها أكنهم عيلتي، أنتي غالية، ومن ريحة الغاليين، ومش بالنسبالي بس أنا لوحدي ولكن بالنسبة لنا كلنا، لما نتكلم عن الأصوات اللي في مصر بنقول فيه الحيلة».

وأضاف مدحت صالح خلال لقاء ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، «أنا بحبك جدا وشهادتي فيكي مجروحة وفرحان بكل اللي بتعمليه وفرحان بدماغك وإصرارك أنك تظهري بطلّة وشكل معين، وده جزء من النجاح».

أول حفلة لأنغام على المسرح

وذكرها بأول حفلة لأنغام ظهرت بها في حياتها على خشبة المسرح القومي في عيد الأم، قائلا: «أول مرة غنيتي على المسرح ومن أول غنوة سمعتها ليكي وأنا بقول استنوا أنغام، والحمد لله كان إحساسي مظبوط، كنتي بديعة».

من جانبها أشادت الفنانة أنغام بحديث الفنان مدحت صالح عنها قائلة: «متشكرة وسعيدة إنك منتبهلي أصلا وشايف كويس في مشواري».

أنغام لمدحت صالح: لازم الكل يستفيد من اللي أنت عملته

وتابعت: «أنا بعتبرك أخويا الكبير أو عمي، ومدحت صالح بالنسبة ليا التجربة والمشوار الجذاب جدا، بتفرج على حضرتك كمثل ونموذج، لأن لياقتك اللي أنت محافظ عليها طوال السنين دي بالنسبة لي مدرسة ودرس لازم أفهمه كويس وكل الناس الموجودين واللي طالعين ويحسوا ويقدروا ويستفيدوا من اللي أنت عملته».